Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

21.08.2025 07:12:00
Güncellenme:
AA DHA
Takip Et:
Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ağaçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki ağaçlara çarparak yaptığı kazada; 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kayseri-Niğde karayolu Develi Kavşağı yakınlarında saat 01.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Y. idaresindeki 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs, güçlükle durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 13 kişi ise, yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

İlgili Konular: #kaza #Kayseri #ölü ve yaralı #yolcu otobüsü

İlgili Haberler

4 kişi ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yeni gelişme: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
4 kişi ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yeni gelişme: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kuzey Marmara Otoyolu’nda 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför H.İ. tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde “Hava aşırı yağmurluydu, otobüs kaymaya başladı, durduramadım” dedi.
Feci kaza kamerada… Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü!
Feci kaza kamerada… Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü! Nevşehir’de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul'da feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var! Büyükçekmece ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.