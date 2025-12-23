Kayseri'de kıraathanede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede dün saat 22.00 sıralarında H.H.K. ile C.A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.A.A., H.H.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan H.H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli C.A.A. olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan C.A.A., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.