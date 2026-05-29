Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gün içerisinde aynı ilçeye bağlı Ebiç Mahallesi’nde ot ilaçlama meselesi yüzünden kavga eden ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen B.D. ile kuzeni A.D. arasında bulvar üzerinde yeniden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada B.D., amcasının oğlu A.D.’yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan B.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.