Kayseri'de seyir halindeki özel halk otobüsü yandı

5.03.2026 14:53:00
DHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan özel halk otobüsü, kısa sürede demir yığınına döndü. İçinde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, alevler itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayseri’de, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki 38 AB 335 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Otobüste hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İlgili Konular: #Kayseri #özel halk otobüsü