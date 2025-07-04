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Kayseri'de silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: Yaralılar var!

Kayseri'de silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: Yaralılar var!

4.07.2025 15:20:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri'de silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga: Yaralılar var!

Suriye uyruklu iki grubun silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonunda saat 12.00 sıralarında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Suriye uyruklu A.E. ve M.E., tüfek ve bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



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