'Yol vermeme' kavgası: Otomobilini üzerine sürdüğü motosikletli silecekleri kırdı!

Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi’nde dün sabah saatlerinde motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yine iddiaya göre otomobili takip eden motosikletli, aracın önünü kesti. Motosikletini yol kenarına bırakıp, otomobilin önüne geçen sürücü, aracın ilerlemesine izin vermedi.

SİLECEĞİNİ VE AYNASINI KIRDI

Otomobil sürücüsü manevra yapıp ilerlemeye çalışırken, motosiklet sürücüsü aracın kaputuna yumruk atıp, sileceğini ve aynasını kırdı. O anlar hem otomobil sürücüsünün hem de çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.





Yanında annesi bulunan ve avukat olan otomobil sürücüsünün motosikletliden şikayetçi olduğu öğrenildi.