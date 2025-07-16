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Kayseri’nin telefon kodu kaç? Kayseri’nin alan kodu kaç?

Kayseri’nin telefon kodu kaç? Kayseri’nin alan kodu kaç?

16.07.2025 16:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kayseri’nin telefon kodu kaç? Kayseri’nin alan kodu kaç?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kayseri, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile ekonomisiyle öne çıkan büyük bir şehirdir. Telefonla iletişimde ise Kayseri’nin kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Kayseri’nin telefon kodu kaç? Kayseri’nin alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Kayseri, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Kayseri'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Kayseri’nin telefon kodu kaç? Kayseri’nin alan kodu kaç?

KAYSERİ'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Kayseri iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0352’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Kayseri için bu kod 352 olarak belirlenmiştir.

KAYSERİ'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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