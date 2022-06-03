Kayseri toza teslim: Sabah uyananlar gördükleri manzara karşısında şok oldu

Kayseri’de toz taşınımı etkili olurken, sabah araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen yurttaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 09:44
Kayseri toza teslim: Sabah uyananlar gördükleri manzara karşısında şok oldu
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Kayseri’de gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken, araçların üzeri de tozla kaplandı.

Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yurttaşlar, sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda toz taşınımına karşı vatandaşları oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.


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