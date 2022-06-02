Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı

02 Haziran 2022 Perşembe, 15:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



