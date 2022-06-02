Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

AA
02 Haziran 2022 Perşembe, 15:18
Meteoroloji'den Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü toz taşınımı hava durumu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler