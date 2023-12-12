Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmüş halde bulundu, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında S.D.'yi (12) bıçakla öldürülmüş halde buldu.
İncelemenin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve olayın ardından evine giden T.Ş. (13), ailesinin ihbarıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin, bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.
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