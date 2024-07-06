Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek ölü bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek yaşadığı evde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, 1,5 yaşındaki Muhammed Baki Ç.’yi hareketsiz bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Muhammed Baki Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhammed Baki bebeğin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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