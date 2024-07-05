Samsun’da bir kişi silah vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun’da bir kişi silah vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde kendisinden haber alamayan Umut Kemal Ekşi’nin (43) kaldığı 1+1 dairede cansız bedeni bulundu.
Yatak odasında tabancayla vurulmuş halde bulunan Ekşi’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.
Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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