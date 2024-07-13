Kayseri’de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri’de, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.Ş. (33), yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:57
Kayseri’de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasıan yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlü, adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., cezaeevine gönderildi.


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