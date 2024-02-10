Kayseri’de 16 yaşındaki çocuk kavgada tüfekle yaralandı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Selçukbey Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.D. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. kasık bölgesine isabet eden tüfek mermisi ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından önce Kayseri Devlet Hastanesi’ne ardından da Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, polis ekipleri de şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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