Kayseri'de 220 öğrenci nevruz pilavından zehirlendi

29 Mart 2022 Salı, 18:00

Kayseri’nin merkez ilçesi Melikgazi'de bulunan Yılmaz İsmet Akansu İlköğretim Okulu’nda bugün düzenlenen Nevruz kutlamasında öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılan pilav, 220 öğrencinin zehirlenmesine neden oldu. Zehirlenme belirtilerinin ardından öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan pilav ve ayran incelenmek üzere toplatıldı.

"OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Zehirlenen öğrencilerin kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’ne gelen Kayseri Vali Şehmus Günaydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yılmaz Akansu İlkokulu’nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocuklarımızın etkilenmesi söz konusu. Şu anda Kayseri Şehir Hastanemizde 200’e yakın öğrenci burada. Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok. Sağlık müdürümüz, tıp fakültesi dekanımız, başhekimimiz, il milli eğitimi müdürümüz, hepimiz buradayız. Olayı yakından takip ediyoruz. Şu anda bütün öğrencilerimizin bakımı ve tahlilleri yapıldı. Bunun yanında devlet hastanemizde olsun, tıp fakültemizde olsun, yaklaşık 20’ye yakın öğrencimiz oraya başvurmuş, sağlık ocaklarına başvuran öğrencilerimiz var- takip ediyoruz. Öğrenci velilerini arkadaşlarımız tek tek arıyor. Sevindirici olan, şu anda durumu kritik olan öğrencimiz yok. Okulda personellerle beraber 800 kişiye bir pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi, hepsini tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmamasını temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var. Arkadaşlar ‘normal’ dediler. Düşmesini bekliyoruz. Hocalarımızdan aldığım bilgi bu yönde.”