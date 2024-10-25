Kayseri’de 3 araca çarpan lüks otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1’i seyir halinde, 2’si park halinde olmak üzere toplam 3 araca çarpan lüks otomobil alev alırken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseri’de 3 araca çarpan lüks otomobil alev aldı: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:02

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Y.E.T. idaresindeki 38 ALH 869 plakalı lüks otomobil park halindeki 2 araç ile seyir halindeki 1 otomobile arkadan çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil alev aldı. Kazada Y.E.T. ile diğer otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin kontrollü akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü lüks otomobil ve kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri

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