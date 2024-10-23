Kayseri'de 3 firari hükümlü ve aranan 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de 3 firari hükümlü ve aranan 5 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:24

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 7 farklı noktada 25 ekip ve 61 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 149 araç ile 405 şüphelinin sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda, 0,80 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı, 8 araç sürücüsüne toplam 19 bin 947 lira para cezası uygulandı.


Etiketler: #Kayseri

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