Kayseri'de 3 firari hükümlü ve aranan 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 7 farklı noktada 25 ekip ve 61 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 149 araç ile 405 şüphelinin sorgusu yapıldı.
Uygulama sırasında yapılan aramalarda, 0,80 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı, 8 araç sürücüsüne toplam 19 bin 947 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: #Kayseri
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