Kayseri'de 3 firari hükümlü ve aranan 5 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:24

Güncelleme: 23.10.2024 - 07:25

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 7 farklı noktada 25 ekip ve 61 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 149 araç ile 405 şüphelinin sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda, 0,80 gram uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı, 8 araç sürücüsüne toplam 19 bin 947 lira para cezası uygulandı.