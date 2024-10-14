Kayseri’de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi: 3 gözaltı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:21

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:21

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve kaçak cep telefonlarının şehre getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda D.M. (25) T.Ç. (38) ve A.Ç. (35) isimli şüpheliler yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 25 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak malzemelere el konulurken, 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.