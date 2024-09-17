Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Maltepe’de kaçak şekilde sigara ve alkol üretimi yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinin yetkilisi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet havalı tüfek, 444 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Maltepe’de 2 ayrı iş yerinde kaçak şekilde sigara ve alkol üretimi yapıldığını tespit etti. Ekipler 9 Eylül 2024 tarihinde Maltepe Küçükyalı ve Çınar Mahallelerinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ayrı işyerinin de yetkilisi olduğu belirlenen T.K. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 1 adet havalı tüfek, 444 paket bandrolsüz kaçak sigara, 25 adet elektronik sigara, 89 adet elektronik sigara kartuşu, 24 paket puro, 12 adet sarma puro, 11 paket kaçak tütün, 24 adet makaron, 3 şişe sahte alkol, 58 parça sahte bandrol ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ maddesinden adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Maltepe

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