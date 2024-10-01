Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 5 şahsa ait adreslere yönelik operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ile tütün ele geçirildi.

Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:22

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında şahıslara ait ikamet ve araçlarda yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı 12 bin 940 paket sigara ile 1 ton 150 kilo tütün ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep

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