Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
Kayseri'de, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen G.T., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
G.T., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
Emniyet'teki işlemeleri tamamlanan G.T., adliyeye sevk edildi.
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