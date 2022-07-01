Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı

Kayseri'de, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen G.T., yakalandı.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:07
Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

G.T., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Emniyet'teki işlemeleri tamamlanan G.T., adliyeye sevk edildi.


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