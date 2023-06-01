Kayseri'de 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Kayseri'de 5. kattaki evinin camından düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, D.Ç. (15) 5. katta bulunan evinin penceresinden aşağıya düştü. 15 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
D.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!