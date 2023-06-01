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Kayseri'de 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de 5. kattaki evinin camından düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:50
Kayseri'de 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, D.Ç. (15) 5. katta bulunan evinin penceresinden aşağıya düştü. 15 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D.Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.


Kayseri

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