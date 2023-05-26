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Kayseri'de feci olay! 14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kayseri’de 14. kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:43
Kayseri'de feci olay! 14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi 3060. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Ş.T. (16), 14 katlı binanın son katındaki ikametinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kayseri

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