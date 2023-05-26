Kayseri'de feci olay! 14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kayseri’de 14. kattan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi 3060. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Ş.T. (16), 14 katlı binanın son katındaki ikametinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor
- Eurobond kararına Hakan Kara'dan tepki!