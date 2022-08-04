İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:23

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde emniyet şeridinde duran kapalı kasa minibüse, arkasından seyreden aynı aileden iki ayrı motosikletli çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ailesiyle birlikte kasksız olarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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