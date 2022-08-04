İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı

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İstanbul Beşiktaş'ta feci bir kaza meydana geldi. Emniyet şeridinde duran minibüse, iki motosikletin çarpmasıyla 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişide yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:23

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde emniyet şeridinde duran kapalı kasa minibüse, arkasından seyreden aynı aileden iki ayrı motosikletli çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ailesiyle birlikte kasksız olarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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