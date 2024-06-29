Kayseri’de 6. kattan düşen gencin mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düşen genç, dükkanın tentesine çarpınca yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:46
Kayseri’de 6. kattan düşen gencin mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, Ramazan P. (21) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü.

Apartmanın altında bulunan dükkanın tentesine çarparak yere düşen Ramazan P. yara almadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan genç, taburcu edildi.


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