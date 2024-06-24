Ataşehir’de 17 yaşındaki çocuk 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti
İstanbul Ataşehir’de 17 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle apartmanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.
Olay, Ataşehir ilçesi, Yeni Çamlıca Mahallesi’nde 10 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı apartmanın 8’inci katında oturan 17 yaşındaki çocuk henüz öğrenilemeyen bir nedenle kendisini boşluğa bıraktı.
8’inci kattan aşağıya düşen çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Düşme sesleriyle dışarıya çıkan apartman sakinleri 8’inci kattan düşen çocuğun yerde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun naaşını morga kaldırdı.
Olayı duyan 17 yaşındaki çocuğun ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Çocuğun intihar etme amacıyla mı, yoksa başka bir sebepten ötürü mü aşağı düştüğü araştırılırken, polis ekipleri çocuğun ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı.
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