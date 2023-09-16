Kayseri’de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:09

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:09

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Beydeğirmeni Karayolları tartım istasyonunda yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan B.B. idaresindeki araç içerisinde 3 Irak, 3 Afgan, 1 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 7 düzensiz göçmene idari para cezası uygulanarak Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olan sürücü B.B. ise cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alındı.

B.B., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.