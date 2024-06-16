Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar: 2 kişi gözaltında

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 13:25
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Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

"ALLAH RIZASI İÇİN"

Muhabirin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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