Kayseri'de '910 bin liralık' telefon dolandırıcılığına gözaltı

Cep telefonuyla arayıp kendini polis olarak tanıttığı 2 kişinin toplam 910 bin TL değerindeki altın ve dövizlerini alarak dolandıran V.C. (22), polis ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

DHA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:20
Kayseri'de '910 bin liralık' telefon dolandırıcılığına gözaltı
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Kayseri'de, V.C. adlı şüpheli, cep telefonuyla aradığı 2 kişiye kendini polis olarak tanıttı. Bu kişilere terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söyleyen V.C., mağdurlardan poşet içine konulmuş toplam 910 bin TL değerinde altın ve dövizi belirttiği yere bırakmasını istedi.

Altın ve dövizleri V.C.'nin istediği yere bırakan mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Mersin'de olduğu belirlenen V.C., polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Kayseri'ye getirilen şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


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