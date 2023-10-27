Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı
Kayseri'de, Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K, A.N. ve H.E'nin Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları öne sürüldü. Öğrencilerden A.K'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu iddia edildi.
Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi.
Jandarma E.K’yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma
Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12’nci sınıf
öğrencileri A.K., A.N, H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı
açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında
bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan
kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç
başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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