AKP'li Yayman: Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür

Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:38

Güncelleme: 27.10.2023 - 14:38

AKP Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın "Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri yetersiz" olduğuna ilişkin tepkilere yanıt verdiği sözlerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ifadeleri damga vurdu.

Eleştirilerin temelsiz ve asılsız olduğunu iddia eden Yayman, "Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır" dedi.

Yayman'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sizlerin istismarına asla bırakmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; bir partinin, bir zümrenin, bir sınıfın tekelinde değildir. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; 85 milyonun ortak değeridir ve bu konular siyaset üstü konulardır. Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır."

'İKİNCİ ATATÜRK' İLAN ETTİ

Açıklamasının devamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefleri hayata geçiren kişi olduğunu öne süren Yayman, "Atatürk'ün bugün yaşasaydı, Erdoğan'ın politikalarını benimseceğini ve onun yanında yer alacağını" iddia etti.

Yayman'ın konuya dair sözleri şöyle:

"Atatürk bugün yaşasaydı ben iddia ediyorum ki o da Cumhurbaşkanı'mızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür ve Türkiye'nin 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır."