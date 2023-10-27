İmamoğlu'ndan Diyanet'e sert tepki: 'Atatürk'ü anmama fikrini ortaya koyan aklın ülkeye faydası yok'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:59

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:59

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 'Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Cumhuriyet, eğitimden öğretime, teknolojiden kültür ve sanata, ulaşımdan sağlığa, hukuktan demokrasiye hemen her alanda büyük bir atılımı da beraberinde getirdi. Eğitimin ışığı Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar bu ülkeyi aydınlattı. Tarımda karasabandan çağdaş üretim tekniklerine geçildi. Hastalıktan kırılan bir halka sağlık hizmetleri ulaştı. Yollar, fabrikalar ve farklı alt yapı hizmetleri taşındı. Birbiri ardına hayata geçirilen inkılaplarla, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri sağlam bir şekilde atıldı. Bugün, ne yazık ki çatışmalarla, savaşlarla çevrili bir coğrafyada istiklal abidesi bir cumhuriyet olarak varlığımızı sürdürüyorsak, bunu cumhuriyetin attığı o sapasağlam temele borçluyuz" diye konuştu.

"ATATÜRK'Ü ANMAKTAN İMTİNA EDEN KİM VARSA ÜZÜLEREK İZLİYORUM"

İmamoğlu, "Geçmişi yok sayan, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan imtina eden kim varsa onları üzülerek izliyorum. Üzülerek takip ediyorum. Bugün, burada bulunmak ve sizlerle bu anı yaşamak, Cumhuriyet ve Kadın duygusu üzerinde özellikle konuşmak beni çok bahtiyar etmiştir. Şunu söylemek istemiyordum ki söyleyeceğim; gerçekleri bileceğiz ve bunun üzerinde muhakkak konuşacağız. Bugün cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu tarifleyen bir hutbe dinledim. İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve Cumhuriyetle birlikte onu paylaşmama fikrini ortaya koyan aklın bir zihnin gerçekten ülkeye faydası yok" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜYLE AMA BİR YANIYLA DA GÜLEREK İZLİYORUM"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin değerlerini yaşayacaksınız. Onun özgürlüğüyle, onun verdiği eşitlikle bu ülkenin her kademesinde hep birlikte varolacağız. Biliniz ki, o cumhuriyet, o demokrasi olmasa ben de burada size hitap ediyor olamazdım. Büyük bir bölümünüzle belki bu ortamı bugün bu süreci dinleyebilecek özgür bir ortamı sağlayamıyor olacaktınız. Bu bakımdan geliştirilecek yönleri, eksiklerini ya da birtakım ihmal edilmiş konuları oturalım çözelim, bu da bizim boynumuzun borcu.

Biz, bu cumhuriyetin belki de artık 4'ncü 5'nci nesliyiz, 6'ncı 7'nci 8'nci nesilleri sırada bekliyor. O bakımdan biz bu görevleri üstümüze alalım en iyisiyle en layıkıyla çağdaş bir düşünce ve ortamı ülkemize kazandıralım. Ama, geçmişi yok sayarak, güzel Atatürk'ü güzel cumhuriyeti anlatmayı sıkıntıyla ifade etmek içerisinde olup, topluma da şirin gözükmek adına, mış gibi yapanları tekrar altını çiziyorum üzüntüyle ama bir yanıyla da gülerek izliyorum. Bu millet onlara sırası geldiğinde kahkahayla gülerek hak ettikleri cevabı demokrasi yoluyla verecek. Buna adım gibi eminim."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını da kutladığı cuma hutbesinde Atatürk'ün adına yer vermedi.

"Vatan Millet Sevdasıyla Nice Yüzyıllara" başlıklı hutbede "Milli Mücadelemizin zaferle taçlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine yeniden doğuşunun, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yüzüncü yılındayız" ifadesi yer aldı.

Ancak hutbede Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı yer almadı. Bunun yerine "Milli mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimiz" ifadesine yer verildi.