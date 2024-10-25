Kayseri'de ATM'de unutulan karttan para çeken kişi yakalandı!

Kayseri'de bir ATM'de unutulan karttan 10 bin Türk Lirası çeken 60 yaşındaki İ.K. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınırken, para ise sahibine teslim edildi.

Kayseri'de ATM'de unutulan karttan para çeken kişi yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:44

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki bir ATM'de bir kişi, yaptığı işlemlerin ardından kartını ATM'de unuttu. Bunun üzerine İ.K. (60), kart ile 10 bin TL çekerek, bölgeden uzaklaştı.

Kartını unutan kişinin ihbarı üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi İ.K., polis tarafından yakalandı. Kart ile çekilen 10 bin TL ise sahibine teslim edildi.


Etiketler: #ATM #Kayseri #şüpheli #para

İlgili Haberler

Ankara'da hırsızlık operasyonu: 13 kişi yakalandı

Ankara'da hırsızlık operasyonu: 13 kişi yakalandı
Sanal kumardan para kaybetti... Hırsızlık senaryosu kurguladı

Sanal kumardan para kaybetti... Hırsızlık senaryosu kurguladı
Gaziantep’te faili meçhul hırsızlık şüphelisi 73 şahıs yakalandı

Gaziantep’te faili meçhul hırsızlık şüphelisi 73 şahıs yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler