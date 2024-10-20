Ankara'da hırsızlık operasyonu: 13 kişi yakalandı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 10:00

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarından, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Ekiplerce eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 şüpheli arasında bulunan ve adresindeki aramada saklandığı dolapta yakalanan E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.