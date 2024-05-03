Kayseri'de baba ile kızı bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
Kayseri'de aralarında çıkan bıçakla kavgada yaralanan baba ile kızı hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta iki katlı evde ikamet eden Y.Y. ile kızı B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada baba başına vurulan taşla, kızı da bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba Kayseri Şehir Hastanesi'ne, kızı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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