Hedefi Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmekti... Yolda 'canlı yayın' yaparken kamyon çarptı

Kayseri'den İstanbul'a gitmek için 8 gün önce 2 arkadaşıyla birlikte yürüyerek yola çıkan Neşet Turan'a yol kenarında yürürken sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:32
Hedefi Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmekti... Yolda 'canlı yayın' yaparken kamyon çarptı
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Kayseri'de oturan Neşet Turan, İstanbul'a gitmek için 2 arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı. Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Neşet Turan, bugün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı.

Yol kenarında yürüyüp bir yandan da sosyal medyadan canlı yayın yapan Turan'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, Turan'ın canlı yayın yaptığı cep telefonundaki görüntülerden yola çıkarak, kaçan kamyonun plakasını belirleyip, şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. 


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