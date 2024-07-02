Kayseri'de başkan milli maç yayınını iptal etti: 'Görülen lüzum üzerine...'

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de yaşanan olayların ardından bu akşam kent meydanında yayımlanması beklenen Türkiye - Avusturya maçını iptal ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:21
Kayseri'de başkan milli maç yayınını iptal etti: 'Görülen lüzum üzerine...'
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Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğun istismar edilmesinin ardından kentte olaylar büyürken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan açıklama geldi.

Büyükkılıç, daha önce duyurduğu milli maç yayımını iptal ettiklerini açıkladı. Büyükkılıç, "Değerli Hemşehrilerimiz, Görülen lüzum üzerine, yarın akşam planladığımız “Milli Maç” yayınımız iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MAÇ 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ'NDE İZLENECEKTİ

Büyükkılıç daha önce X hesabından maç yayımı hakkında şu paylaşımı yapmıştı:

"Avusturya maçını güzel bir yaz akşamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde izlemeye ne dersiniz?

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te son 16 turu maçını dev ekranda izlemek için siz değerli futbolseverlerimizi Millet Bahçesi’ne bekliyoruz.

2 Temmuz Salı  

22.00  

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi"


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