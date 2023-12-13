Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 18:34

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:34

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, R.D. de Kayseri devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.