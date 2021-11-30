Kayseri'de bir yurttaşa 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası

Kayseri'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın cezasını hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

DHA
30 Kasım 2021 Salı, 17:46
Kayseri'de bir yurttaşa 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası
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Kayseri'de esnaflık yapan Harun Ş., isimli yurttaşa, geçen yıl ocak ayında sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Harun Ş., hakaret etmediğini belirterek, "Suçsuzum" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük ise Harun Ş.'yi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


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