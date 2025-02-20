Kayseri’de boşanan adam 'esaretten kurtuldum' yazılı araçla lokma dağıttı
Kayseri’de 3 yıl süren çekişmeli boşanma süreci tamamlanan Fatih Işıktaş, mahkeme kararı sonrası lokma dağıtarak kutlama yaptı. Lokma aracının üzerine “Esaretten kurtuldum. Mutluyum” yazdıran Işıktaş, verdiği sözü tuttuğunu söyledi.
Kayseri’de yaşayan Fatih Işıktaş, 9 yıl önce evlendiği ve iki çocuğunun annesi olan eşinden boşanmak için 7'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Üç yıl süren çekişmeli davanın ardından mahkeme, geçtiğimiz aralık ayında çiftin boşanmalarına karar verdi.
Boşanmasının kesinleşmesiyle birlikte kutlama yapmaya karar veren Işıktaş, bugün Kayseri’de lokma dağıttı. Lokma aracının üzerine "Esaretten kurtuldum. Mutluyum" yazdıran Işıktaş, boşanma sürecinin kendisi için zorlu geçtiğini belirterek, "Tatlı dağıtmak istedim. Boşanma sürecim vardı. 'Kurtulursam tatlı dağıtacağım' demiştim. Esaretim bitti. Mutluyum. Ahdimi yerine getirdim" dedi.
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