Ayrıldıkları konuşuluyordu: Melek Mosso 'boşanma' açıklaması!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:37

2023 yılının Ekim ayında mutlu bir şekilde evlenen şarkıcı Melek Mosso ve basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç’ın ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.

Çiftin sosyal medyada birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları kaldırmaları ve birbirlerini takipten çıkmaları boşanma söylentilerine neden olmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Serkan Sağdıç, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok" ifadelerini kullanmıştı.

"BOŞANMIYORUZ, ÇOK SEVİYORUZ"

Bir etkinlikte görüntülenen Melek Mosso, boşanma iddiaları ve eşinin fotoğraflarını kaldırmasının nedenini açıklamak için Muhabir Online’a konuştu.

Mosso, "O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı-koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz" diyerek çiftin ilişkisine dair merak edilenleri yanıtladı.