Kayseri'de devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.
Tuzhisar Mahallesi'nde inşaat alanında S.Y'nin kullandığı forklift devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan S.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.Y'nin cenazesi, Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu