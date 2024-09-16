Kayseri’de kaçakçılık operasyonları: 9 gözaltı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:03

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:04

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 8-15 Eylül tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda 7 farklı olayda 9 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan aramalarda ise; 306 adet tarihi eser, 149 adet sahte para, 19 şişe kaçak alkol, bin 290 paket kaçak sigara, 11 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında ise 24 şahıs yakalandı.