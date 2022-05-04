Kayseri'de dolu etkili oldu

Kayseri'de etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:43
Kayseri'de dolu etkili oldu
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Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Kent merkezine misket büyüklüğünde yağan doluyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde ise su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağış nedeniyle yürümekte zorlandı. 


Kayseri dolu yağışı

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