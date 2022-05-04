Kayseri'de dolu etkili oldu
Kayseri'de etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Kent merkezine misket büyüklüğünde yağan doluyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Sağanak nedeniyle bazı caddelerde ise su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağış nedeniyle yürümekte zorlandı.
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