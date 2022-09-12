Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:08

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karakuyu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole uçarken, içerisinde bulunan Gülseren B. (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Gülseren B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.