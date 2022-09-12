Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:08
Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karakuyu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole uçarken, içerisinde bulunan Gülseren B. (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Gülseren B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri Pınarbaşı Malatya kaza trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler