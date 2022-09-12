Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karakuyu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole uçarken, içerisinde bulunan Gülseren B. (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Gülseren B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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