Kayseri’de feci kaza: 2 kişi otomobilin içerisinde yanarak yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonla otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 16:01
Kayseri’de feci kaza: 2 kişi otomobilin içerisinde yanarak yaşamını yitirdi
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Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İ.S. idaresindeki plakalı kamyon, kuzey çevre yolunda otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyonda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.


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