Kayseri'de feci olay: Ücretsiz binmek istediği tramvayın altında kaldı!
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı’nda Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi.
Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.’ye sağlık ekipleri müdahale etti.
Yapılan müdahalede Harun Can G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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