Kayseri'de feci olay: Ücretsiz binmek istediği tramvayın altında kaldı!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, ücretsiz binmek için bariyerleri atlayarak girdiği tramvay durağından çıkarken tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 17:46
Kayseri'de feci olay: Ücretsiz binmek istediği tramvayın altında kaldı!
Abone Ol google-news

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı’nda Harun Can G. (15) arkadaşlarıyla beraber bariyerleri aşarak tramvay durağına girdi.

Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan Harun Can G.’ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yapılan müdahalede Harun Can G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
Kayseri tramvay ray

İlgili Haberler

Tunç Soyer: Narlıdere Metrosu ve Çiğli tramvayı bu yıl bitecek

Tunç Soyer: Narlıdere Metrosu ve Çiğli tramvayı bu yıl bitecek
İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği tramvay açılışında darp iddiası: Korumalar pata küte geldi

İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği tramvay açılışında darp iddiası: Korumalar pata küte geldi
Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

En Çok Okunan Haberler