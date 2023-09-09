Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 19:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 19:09

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.