Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

Eminönü'nde İETT otobüsü, seyir halindeki tramvaya arkadan çarptı.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 19:00
Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı
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Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.

 

 

 


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