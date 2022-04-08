MHP'li vekillerle toplantı yaptığı iddia edilen Enginyurt: MHP’nin yapacağı toplantıdan bana ne?

08 Nisan 2022 Cuma, 16:07

Gerçek Gündem’e konuşan Enginyurt, “MHP kendi iç hesaplaşmasında kendi arkadaşlarını imha etmek için bizim ismimizi kullanıyor. Eğer toplantı yapacaksak kameraların olduğu yerde herkesin izlediği yerde toplantı mı olur? MHP’nin yapacağı toplantıdan bana ne” ifadelerine yer verdi.

Enginyurt devamında, Ahmet Erbaş’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önüne atıldığını söyledi. Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar benim sevdiğim kişiler, Baki Ersoy da çok sevdiğim bir insandır. Ahmet Erbaş’ı şimdi Devlet Bahçeli’nin önüne attılar. Ben bu kişileri Meclis’te ziyarete gitmiş de olabilirdim. Baki Ersoy’u da aradım ‘geçmiş olsun’ dedim. Aynı şeyleri ben de yaşadığım için o psikolojiyi biliyorum çünkü. Bu insani bir meziyettir. Ama böyle bir toplantı yok. Böyle bir toplantıya katılmadım. Böyle bir toplantı olsa zaten açıkça söyleriz. Dün dedikleri saatte Meclis’te 2'de basın toplantısındaydım. İftara kadar partideydim.”