Kayseri'de ilginç olay: 2 adet akrep yedi, öldü

Kayseri’de 2 adet akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:23
Kayseri'de ilginç olay: 2 adet akrep yedi, öldü
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 adet akrep yedi.

Yolcu otobüsüyle Artvin’e giden Bilal Yiğit, Samsun’un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, ’köyünde ölmek için 2 adet akrep yediğini’ söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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